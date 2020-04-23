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Иностранца подозревают в нелегальной переправке мигрантов через Украину в ЕС

Иностранца подозревают в нелегальной переправке мигрантов через Украину в ЕС

Киев  •  УНН

 • 12155 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Киевская прокуратура разоблачила гражданина Узбекистана, которого подозревают в нелегальном транзите иностранцев через государственную границу Украины в страны Евросоюза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook прокуратуры города Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 8 совместно со следователями Святошинского УП ГУНП в Киеве при оперативном сопровождения Департамента контрразведки СБУ разоблачили канал нелегального транзита иностранцев через государственную границу Украины в страны Евросоюза. Установлено, что 42-летний гражданин Узбекистана, который сейчас проживает в Украине, организовал схему незаконной переправки через государственную границу выходцев из стран Восточной Азии в обход контрольно-пропускных пунктов, через горы", - говорится в сообщении.

Указано, что за переправку одного мигранта иностранец получал от 1 до 3,5 тыс. долларов.

"Организатора нелегальных перевозок задержали на Брест-Литовском шоссе при перевозке 4 выходцев из азиатских стран в Закарпатской области", - указано в сообщении.

Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Указано, что пока в суд подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Одесской области пограничники задержали группу нелегальных мигрантов из Сирии.

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