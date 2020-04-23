Иностранца подозревают в нелегальной переправке мигрантов через Украину в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Киевская прокуратура разоблачила гражданина Узбекистана, которого подозревают в нелегальном транзите иностранцев через государственную границу Украины в страны Евросоюза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook прокуратуры города Киева.
"Киевской местной прокуратурой № 8 совместно со следователями Святошинского УП ГУНП в Киеве при оперативном сопровождения Департамента контрразведки СБУ разоблачили канал нелегального транзита иностранцев через государственную границу Украины в страны Евросоюза. Установлено, что 42-летний гражданин Узбекистана, который сейчас проживает в Украине, организовал схему незаконной переправки через государственную границу выходцев из стран Восточной Азии в обход контрольно-пропускных пунктов, через горы", - говорится в сообщении.
Указано, что за переправку одного мигранта иностранец получал от 1 до 3,5 тыс. долларов.
"Организатора нелегальных перевозок задержали на Брест-Литовском шоссе при перевозке 4 выходцев из азиатских стран в Закарпатской области", - указано в сообщении.
Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
Указано, что пока в суд подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Следственные действия продолжаются.
Напомним, в Одесской области пограничники задержали группу нелегальных мигрантов из Сирии.