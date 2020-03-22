На Одещині прикордонники затримали групу нелегальних мігрантів із Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У п'ятницю під час реалізації оперативної інформації, прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили чотирьох сирійців. Про це повідомляє УНН з посиланням на Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України.
Для перевірки іноземців на наявність в них інфекції COVID-19 прикордонники негайно викликали персонал екстреної медичної допомоги Роздільнянської районної лікарні. Медпрацівники провели відповідні заходи з обстеження затриманих осіб. Ознак захворювання не виявлено.
Чотирьох громадян Сирії притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП "Порушення або спроба порушення державного кордону України".
Нагадаємо, на Закарпатті затримали шістьох нелегалів зі Шрі-Ланки.