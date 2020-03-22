В Одесской области пограничники задержали группу нелегальных мигрантов из Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В пятницу во время реализации оперативной информации пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили четырех сирийцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.
Для проверки иностранцев на наличие у них инфекции COVID-19 пограничники немедленно вызвали персонал экстренной медицинской помощи Раздельнянской районной больницы. Медработники провели соответствующие мероприятия по обследованию задержанных лиц. Признаков заболевания не выявлено.
Четырех граждан Сирии привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП «Нарушение или попытка нарушения государственной границы Украины».
Напомним, а Закарпатье задержали шестерых нелегалов из Шри-Ланки.