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Іноземця підозрюють в нелегальному переправленні мігрантів через Україну до ЄС

Іноземця підозрюють в нелегальному переправленні мігрантів через Україну до ЄС

Київ • УНН

 • 12166 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Київська прокуратура викрила громадянина Узбекистану, якого підозрюють в нелегальному транзиті іноземців через державний кордон України до країн Євросоюзу. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook прокуратури міста Києва.

“Київською місцевою прокуратурою № 8 спільно зі слідчими Святошинського УП ГУНП у місті Києві за оперативного супроводу Департаменту контррозвідки СБУ викрито канал нелегального транзиту іноземців через державний кордон України до країн Євросоюзу. Встановлено, що 42-річний громадянин Узбекистану, який наразі проживає в Україні, організував схему незаконного переправлення через державний кордон вихідців з країн Східної Азії в обхід контрольно-пропускних пунктів, через гори”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що за переправлення одного мігранта іноземець отримував від 1 до 3,5 тис. доларів.

“Організатора нелегальних перевезень затримали на Брест-Литовському шосе під час перевезення 4 вихідців з азійських країн до Закарпатської області”, - вказано у повідомленні.

Правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Вказано, що наразі до суду подано клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, на Одещині прикордонники затримали групу нелегальних мігрантів із Сирії.

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