Иностранцы через оккупированный Крым планировали доставить в Украину почти 1 млн фальшивых долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Прокуратура АР Крым и г. Севастополя пресекла деятельность группы иностранцев, которые наладили международный канал поставок в Украину и сбыта поддельных долларов США. Об этом сообщает МВД, информирует УНН.
Детали
В результате расследования установили, что на территории Украины действует преступная группа выходцев из стран Закавказья и Азии. Они организовали схему ввоза поддельных денег из Турции через АР Крым вне таможенного контроля. Для сбыта фальшивых купюр злоумышленники создали канал в мессенджере, где принимали заказы и переписывались с покупателями. Поддельные доллары США отправляли почтой и передавали во время личных встреч. Деньги от покупателей получали на электронные кошельки.
Цена фальшивых купюр составляла от 50 до 60 процентов номинальной стоимости банкнот. Во время документирования преступной деятельности полицейские изъяли у фигурантов более 30 тысяч поддельных долларов США. Также было установлено, что злоумышленники планировали доставить в Украину 1 млн поддельных долларов США.
Вчера, 18 августа, в Киеве во время передачи 10 тысяч фальшивых долларов США правоохранители провели полицейскую спецоперацию по прекращению преступной деятельности участников группировки. К проведению спецоперации были привлечены более 100 правоохранителей. Также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и на территории Донецкой области провели 14 обысков, в результате которых изъяли фальшивые деньги, средства связи и автотранспорт.
В группу входило 10 человек. Семь наиболее активных участников группировки задержали по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрениях за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины и избрания им меры пресечения.
За перевозку и сбыт поддельных денег злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Закарпатье мужчина изготавливал фальшивые документы для нелегальных мигрантов: 1800 евро с человека