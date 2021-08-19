Іноземці через окупований Крим планували доправити в Україну майже 1 млн фальшивих доларів

Деталі

Унаслідок розслідування встановили, що на території України діє злочинна група вихідців із країн Закавказзя та Азії. Вони організували схему ввезення підроблених грошей із Туреччини через АР Крим поза митним контролем. Для збуту фальшивих купюр зловмисники створили канал у месенджері, де приймали замовлення та листувалися з покупцями. Підроблені долари США надсилали поштою та передавали під час особистих зустрічей. Гроші від покупців отримували на електронні гаманці.

Ціна фальшивих купюр становила від 50 до 60 відсотків номінальної вартості банкнот. Під час документування злочинної діяльності поліцейські вилучили у фігурантів понад 30 тисяч підроблених доларів США. Також було встановлено, що зловмисники планували доправити в Україну 1 млн підроблених доларів США.

Учора, 18 серпня, у Києві під час передачі 10 тисяч фальшивих доларів США правоохоронці провели поліцейську спецоперацію задля припинення злочинної діяльності учасників угруповання. До проведення спецоперації було залучено понад 100 правоохоронців. Також у Києві, Харкові, Кривому Розі та на території Донецької області провели 14 обшуків, внаслідок яких вилучили підробленні кошти, засоби зв’язку та автотранспорт.

До групи входило 10 осіб. Сімох найбільш активних учасників угруповання затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішують питання щодо повідомлення затриманим про підозри за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України та обрання їм запобіжних заходів.

За перевезення та збут підроблених грошей зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Закарпатті чоловік виготовляв фальшиві документи для нелегальних мігрантів: 1800 євро з людини