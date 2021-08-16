На Закарпатті чоловік виготовляв фальшиві документи для нелегальних мігрантів: 1800 євро з людини

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Поліція Закарпаття затримала 36-річного жителя Перечина, який підробляв документи та незаконно переправляв осіб через кордон України. Про це повідомила Національна поліція, інформує УНН.

Деталі

Правоохоронці затримали 36-річного організатора схеми нелегальної міграції, коли він отримував від іноземних клієнтів 5800 доларів. За таку суму зловмисник виготовив замовникам внутрішні документи країн Європейського союзу та мав допомогти перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску. 

Для виготовлення підроблених документів чоловік разом зі своїми спільниками використовував прилад лазерного гравіювання. Коштували такі незаконні послуги 1800 євро з одного клієнта. 

Цими вихідними слідчі разом з оперативниками провели у помешканні організатора та його можливих посібників обшуки. Було вилучено електронні носії, ноутбуки, паспорти сумнівного походження та автомобіль. Усі речові докази скерували на експертизу. 

Порушника поліцейські затримали за статтею 208 КПК України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі вже повідомили йому про підозру за ч.3 ст. 358 та ч.3 ст. 332 (підроблення документів вчинене групою осіб та незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. 

Працівники поліції звертатимуться до суду з клопотанням щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування у справі триває.

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