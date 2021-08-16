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На Закарпатье мужчина изготавливал фальшивые документы для нелегальных мигрантов: 1800 евро с человека

На Закарпатье мужчина изготавливал фальшивые документы для нелегальных мигрантов: 1800 евро с человека

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Полиция Закарпатья задержала 36-летнего жителя Перечина, который подделывал документы и незаконно переправлял людей через границу Украины. Об этом сообщила Национальная полиция, передает УНН.

Детали

Правоохранители задержали 36-летнего организатора схемы нелегальной миграции, когда он получал от иностранных клиентов 5800 долларов. За такую сумму злоумышленник изготовил заказчикам внутренние документы стран Европейского союза и должен был помочь пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска.

Для изготовления поддельных документов мужчина вместе со своими сообщниками использовал прибор лазерной гравировки. Стоили такие незаконные услуги 1800 евро с одного клиента.

В эти выходные следователи вместе с оперативниками провели в доме организатора и его возможных пособников обыски. Изъяли электронные носители, ноутбуки, паспорта сомнительного происхождения и автомобиль. Все вещественные доказательства отправили на экспертизу.

Нарушителя полицейские задержали по статье 208 УПК Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Следователи уже сообщили ему о подозрении по ч.3 ст. 358 и ч.3 ст. 332 (подделка документов совершенная группой лиц и незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Работники полиции обратяться в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование по делу продолжается.

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