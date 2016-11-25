Иностранцы приезжают лечиться в Украине, но только в частные клиники - нардеп

"У нас их очень мало, но на самом деле есть хорошие клиники, в которые приезжают иностранцы не только из-за качества медицинской помощи, там есть еще и из-за цены, которую нужно заплатить за лечение. Медицинские услуги в украинских частных клиниках дешевые по сравнению с зарубежными. Есть много причин, а самая весомая, что заработная плата медицинского персонала гораздо ниже, чем за рубежом, поэтому соответственно и стоимость услуг может быть ниже, а качество абсолютно не хуже", - сказал О.Мусий.

Кроме того, он отметил, что в Украине есть клиники, которые ничем не уступают зарубежным.

"Тем более есть такие клиники, как Клиника Спиженко, в которой есть КиберНож, который вообще единственный в Украине, там лечат онкологию. И клиника "Обериг". Это абсолютно современные с новейшим оборудованием медицинские учреждения. Единственное, что для украинцев там дороговато, а для иностранцев дешево, поэтому они к нам и едут", - отметил О.Мусий.

Как сообщал УНН, по словам вице-президента Национальной академии наук (НАН) Украины, академика НАН Антона Наумовца, современные достижения физики находят свое технологическое отражение преимущественно в частных клиниках.

Также напомним, в госбольницах медицинское оборудование не обновляется по несколько десятков лет.

По словам исполнительного секретаря Ассоциации радиологов Украины Ю.Коваленко, в отличие от государственных медицинских учреждений, частные больницы оснащены качественным и новым медицинским оборудованием.

"В частные больницы никто не покупает устаревшее оборудование, там хорошее, качественное и абсолютно новое оборудование. А вот в государственных - там по 30 лет уже ничего не обновлялось и поэтому конечно, оно на определенный уровень устаревшее", - резюмировал он.