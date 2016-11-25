Іноземці приїздять лікуватися в Україну, але лише у приватні клініки – нардеп

“У нас їх дуже мало, але, насправді, є хороші клініки до яких приїздять іноземці не тільки через якість медичної допомоги, яка там є, ще й через ціну, яку потрібно заплатити за лікування. Медичні послуги в українських приватних клініках найдешевші, порівняно з закордонними. Є багато причин, а найвагоміша, що заробітна плата медичного персоналу набагато нижча, ніж за кордоном, тому відповідно і вартість послуг може бути нижчою, а якість абсолютно не гіршою”, — сказав О.Мусій.

Окрім того він зазначив, що в Україні є клініки, що нічим не поступаються зарубіжним.

“Тим більше є такі клініки, як Клініка Спіженко, у якій є КіберНіж, який взагалі єдиний в Україні, там лікують онкологію. І клініка „Оберіг“. Це абсолютно сучасні з найновішим обладнанням медичні заклади. Єдине, що для українців там дорогувато, а для іноземців дешево, тому вони до нас і їдуть”, — зауважив О.Мусій.

Як повідомляв УНН, за словами віце-президента Національної академії наук (НАН) України, академіка НАН Антона Наумовця, сучасні досягнення фізиків знаходять своє технологічне відображення переважно у приватних клініках.

Також нагадаємо, у держлікарнях медичне обладнання не оновлюється по кілька десятків років.

За словами виконавчого секретаря Асоціації радіологів України Ю.Коваленка, на відміну від держаних медичних закладів, приватні лікарні оснащені якісним та новим медичним обладнанням.

“У приватні лікарні ніхто не купує застаріле обладнання, там гарне, якісне і абсолютно нове обладнання. А от у державних — там по 30 років вже нічого не оновлювалося і тому звісно, що воно на певний рівень застаріле”, — резюмував він.