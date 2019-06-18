Иностранцы массово скупают недвижимость в Турции

В Турции в январе-мае 2019 года иностранцы приобрели 17263 объекта недвижимости, что на 77 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года (9756).

Большая часть объектов недвижимости, приобретенных иностранцами в Турции, пришлась на Стамбул.

Если в мае 2018 года иностранцы приобрели в Стамбуле 854 объекта недвижимости, то в мае нынешнего года этот показатель вырос на 103 процента – до 1734.

На втором месте - Анталья. В мае 2019 года иностранцы приобрели в туристической столице Турции 850 объектов недвижимости. На третьем месте - Анкара (216 объектов недвижимости). Далее следуют провинции Бурса (187 объектов недвижимости), Ялова (136) и Мугла (109).

Наибольший рост продаж недвижимости иностранцам в мае зафиксирован в Анкаре - 125 процентов. Далее следуют Измир - 121,6 процента и Стамбул - 103 процента.

Граждане Ирака продолжают лидировать по покупкам недвижимости в Турции. Если в мае 2018 года иракцы приобрели в Турции 407 объектов недвижимости, то в мае нынешнего года - 594.

Далее следуют граждане Ирана, которые в мае 2019 года приобрели в Турции 509 объектов недвижимости, а также России (285), Афганистана (183), Саудовской Аравии (157) и Иордании (155).



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