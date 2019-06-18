Іноземці масово скуповують нерухомість в Туреччині

КИЇВ. 18 червня. УНН. Продажі нерухомості іноземцям в Туреччині в травні виросли на 62,5 відсотка в порівнянні з травнем минулого року - до 3925 об'єктів. Як повідомляє Інститут статистики Туреччини (TUİK), це рекордний показник травня по підсумками минулих років. У травні 2018 року в Туреччині було продано 2415 об'єктів нерухомості, передає УНН з посиланням на Анадолу.