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Іноземці масово скуповують нерухомість в Туреччині

Київ • УНН

 • 8123 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Продажі нерухомості іноземцям в Туреччині в травні виросли на 62,5 відсотка в порівнянні з травнем минулого року - до 3925 об'єктів. Як повідомляє Інститут статистики Туреччини (TUİK), це рекордний показник травня по підсумками минулих років. У травні 2018 року в Туреччині було продано 2415 об'єктів нерухомості, передає УНН з посиланням на Анадолу.

Іноземці масово скуповують нерухомість в Туреччині

У Туреччині в січні-травні 2019 року іноземці придбали 17263 об'єкта нерухомості, що на 77 відсотків перевищує показник аналогічного періоду минулого року (9756).

Велика частина об'єктів нерухомості, придбаних іноземцями в Туреччині, припала на Стамбул.

Якщо в травні 2018 року іноземці придбали в Стамбулі 854 об'єкта нерухомості, то в травні нинішнього року цей показник виріс на 103 відсотка - до 1734.

На другому місці - Анталья. У травні 2019 року іноземці придбали в туристичній столиці Туреччини 850 об'єктів нерухомості. На третьому місці - Анкара (216 об'єктів нерухомості). Далі йдуть провінції Бурса (187 об'єктів нерухомості), Ялова (136) і Мугла (109).

Найбільше зростання продажів нерухомості іноземцям в травні зафіксовано в Анкарі - 125 відсотків. Далі йдуть Ізмір - 121,6 відсотка і Стамбул - 103 відсотка.

Громадяни Іраку продовжують лідирувати по покупкам нерухомості в Туреччині. Якщо в травні 2018 року іракці придбали в Туреччині 407 об'єктів нерухомості, то в травні нинішнього року - 594.

Далі йдуть громадяни Ірану, які в травні 2019 року придбали в Туреччині 509 об'єктів нерухомості, а також Росії (285), Афганістану (183), Саудівської Аравії (157) і Йорданії (155).

Як сообал УНН, вартість квадратного метра в новобудовах столиці перевищила рівень початку року .

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