Стоимость квадратного метра в новостройках столицы превысило уровень начала года

На начало года средняя стоимость составляла 23700 и после некоторого снижения до 23 тыс. в феврале-марте, в апреле стоимость начала расти с 23300 до 24000 по итогам мая.

Минимальная цена метра квадратного в новостройках столицы в мае - 16 300 гривен, что на 100 гривен больше, чем в апреле.

Цены на недвижимость в Киеве зависят от многих факторов, главными из которых остаются цена строительных материалов и стоимость строительно-монтажных работ. Если они растут, происходит повышение стоимости квадратного метра в новостройках. Не стоит забывать, что ценообразование в каждом проекте формируется по своим уникальным параметрам, на которые влияет локация, инфраструктура, архитектура комплекса, соседство с определенными объектами. Покупатель голосует деньгами за комфортную среду обитания, поэтому девелоперы пока конкурируют концепциями и проектами, чтобы привлечь его к своему ЖК.

Как сообщал УНН, и сами застройщики объясняют рост стоимости подорожанием строительных материалов и ростом зарплат строителей.

"Первое - стоимость стройматериалов, она растет. Или покупаешь, либо не строишь. Второе - зарплата строителям. Ее нужно держать на должном уровне, потому что работать будет некому, половина уже уехала строить Европу. Третье и последующие - земля, сети, проект и тд. Все эти факторы и влияют на повышение стоимости квадратного метра", - пояснил президент Холдинговой компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир.

По итогам прошлого года себестоимость строительства выросла на 30%. А с начала этого - почти на 15% подорожали строительно-монтажные работы.