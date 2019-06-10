Вартість квадратного метра у новобудовах столиці перевищила рівень початку року

На початок року середня вартість становила 23 700 и після деякого зниження до 23 тисяч у лютому-березні, у квітні вартість почала зростання з 23 300 до 24 000 за підсумками травня.

Мінімальна ціна метра квадратного у новобудовах столиці у травні – 16 300 гривень, що на 100 гривень більше, ніж у квітні.

Ціни на нерухомість у Києві залежать від багатьох факторів, головними з яких лишаються ціна будівельних матеріалів і вартість будівельно-монтажних робіт. Якщо вони зростають, відбувається підвищення вартості квадратного метра в новобудовах. Не варто забувати, що ціноутворення в кожному проекті формується за своїми унікальними параметрами, на які впливає локація, інфраструктура, архітектура комплексу, сусідство з певними об’єктами. Покупець голосує грошима за комфортне середовище існування, тож девелопери наразі конкурують концепціями і проектами, щоб привабити його до свого ЖК.

Як повідомляв УНН, і самі забудовники пояснюють зростання вартості здорожчанням будівельних матеріалів та зростанням зарплат будівельників.

"Перше - вартість будматеріалів, вона росте. Або купуєш, або не будуєш. Друге – зарплата будівельникам. Її потрібно тримати на відповідному рівні, тому що працювати буде нікому, половина вже поїхала будувати Європу. Третє і наступні – земля, мережі, проект і тд. Всі ці фактори і впливають на підвищення вартості квадратного метра", - пояснив президент Холдингової компанії "Київміськбуд" Ігор Кушнір.

За підсумками минулого року собівартість будівництва зросла на 30%. А з початку цього - майже на 15% подорожчали будівельно-монтажні роботи.