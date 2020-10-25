Иностранный наставник покинул пост тренера клуба УПЛ

ukru
"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив
15:18 • 19772 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
13:51 • 53792 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

13:29 • 43468 просмотра

Грузия сократила срок безвиза для украинцев с трех до одного года

Эксклюзив
3 апреля, 09:14 • 211799 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

3 апреля, 08:00 • 118973 просмотра

Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

3 апреля, 06:50 • 115244 просмотра

"Сложно, но не критично": в правительстве оценили пошлины Трампа для Украины и работают над лучшими условиями

Эксклюзив
3 апреля, 06:00 • 176764 просмотра

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

2 апреля, 19:23 • 114212 просмотра

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

2 апреля, 18:52 • 104937 просмотра

Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

2 апреля, 17:00 • 103683 просмотра

Трамп планирует уволить Илона Маска с его должности в Белом доме – Politico

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3 м/с
36 %
752 мм
Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается
Популярные новости

По меньшей мере 4 погибших в США: последствия катастрофического торнадо, пронесшегося по части страны

3 апреля, 07:38 • 183854 просмотра

Киноадаптация "Как приручить дракона 2" получила дату релиза

3 апреля, 08:47 • 106477 просмотра

Nintendo Switch 2: дата выхода, цена и характеристики новой консоли

3 апреля, 09:11 • 75342 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

10:44 • 67633 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

13:03 • 60567 просмотра
публикации

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив

15:18 • 19814 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше
Эксклюзив

13:51 • 53844 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

13:03 • 60972 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки
Эксклюзив

3 апреля, 09:14 • 211868 просмотра

По меньшей мере 4 погибших в США: последствия катастрофического торнадо, пронесшегося по части страны

3 апреля, 07:38 • 184214 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Канада

Реклама
УНН Lite

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

13:52 • 13636 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

12:01 • 20761 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

10:44 • 67907 просмотра

Nintendo Switch 2: дата выхода, цена и характеристики новой консоли

3 апреля, 09:11 • 75602 просмотра

Киноадаптация "Как приручить дракона 2" получила дату релиза

3 апреля, 08:47 • 106735 просмотра
Актуальное

Старлинк

Вашингтон Пост

Facebook

Симпсоны

Леопард 1

Иностранный наставник покинул пост тренера клуба УПЛ

Иностранный наставник покинул пост тренера клуба УПЛ

Киев • УНН

 • 9737 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Грузинский наставник Георгий Цецадзе покинул пост главного тренера ПФК "Львов", передает УНН со ссылкой на сайт "Львова".

Руководство “сине-золотых львов” уже приняло отставку специалиста. О таком своем решении теперь уже экс-наставник “горожан” сообщил после поражения в матче седьмого тура Favbet лиги против СК “Днепр-1” (1:3).

“Сыграли очень плохой матч, ничего толком выполнить на футбольном поле не удавалось. Наверное, все все прекрасно видели. Прежде всего, хочу попросить прощения у болельщиков, руководства ”Львова“ за такую игру, за такие результаты. Я подаю в отставку. С сегодняшнего дня я больше не буду в ПФК „Львов“. У любого человека наступает такой момент, когда понимаешь, что лучше уйти. Спасибо всем за сотрудничество”, - отметил Цецадзе.

Добавим, грузинский специалист возглавил львовскую команду в июне текущего года. Под руководством 46-летнего коуча “Львов” провел 12 поединков во всех турнирах. Львовяне в тех матчах получили 3 ничьи и еще 9 раз терпели поражение.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Bitcoin
$81,499.50
Золото
$3,152.29
Tesla
$262.03
Brent
$69.57
S&P 500
$5,421.19
Газ TTF
$39.44
Ethereum
$1,758.36