Иностранный наставник покинул пост тренера клуба УПЛ

Руководство “сине-золотых львов” уже приняло отставку специалиста. О таком своем решении теперь уже экс-наставник “горожан” сообщил после поражения в матче седьмого тура Favbet лиги против СК “Днепр-1” (1:3).

“Сыграли очень плохой матч, ничего толком выполнить на футбольном поле не удавалось. Наверное, все все прекрасно видели. Прежде всего, хочу попросить прощения у болельщиков, руководства ”Львова“ за такую игру, за такие результаты. Я подаю в отставку. С сегодняшнего дня я больше не буду в ПФК „Львов“. У любого человека наступает такой момент, когда понимаешь, что лучше уйти. Спасибо всем за сотрудничество”, - отметил Цецадзе.

Добавим, грузинский специалист возглавил львовскую команду в июне текущего года. Под руководством 46-летнего коуча “Львов” провел 12 поединков во всех турнирах. Львовяне в тех матчах получили 3 ничьи и еще 9 раз терпели поражение.