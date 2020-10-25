Іноземний наставник покинув посаду тренера клубу УПЛ

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Грузинський наставник Георгій Цецадзе покинув пост головного тренера ПФК "Львів", передає УНН з посиланням на сайт "Львову".

Керівництво "синьо-золотих левів" вже прийняло відставку спеціаліста. Про таке своє рішення тепер вже екснаставник "городян" повідомив після поразки у матчі сьомого туру Favbet ліги проти СК "Дніпро-1" (1:3).

"Зіграли дуже поганий матч, нічого як слід виконати на футбольному полі не вдавалося. Мабуть, усі все чудово бачили. Перш за все, хочу попросити вибачення у вболівальників, керівництва "Львова" за таку гру, за такі результати. Я подаю у відставку. Від сьогоднішнього дня я більше не працюватиму у ПФК "Львів". У будь-якої людини настає такий момент, коли розумієш, що краще піти геть. Дуже дякую усім за співпрацю", – зазначив Цецадзе.

Додамо, грузинський фахівець очолив львівську команду у червні поточного року. Під керівництвом 46-річного коуча "Львів" провів 12 поєдинків в усіх турнірах. Львів’яни у тих матчах здобули 3 нічиї та ще 9 разів зазнавали поразки.

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