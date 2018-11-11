Иностранные партнеры Украины не признают "выборы" в ОРДЛО - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Реакция большинства иностранных партнеров Украины говорит о том, что так называемые "выборы" в ОРДЛО не будут признаны. Об этом в twitter написал Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Вчера я призвал страны мира отреагировать на фейковые "выборы" на оккупированном Донбассе, и сегодня реакция абсолютного большинства наших партнеров четко утверждает, что эти "выборы" никем не будут признаны, а с другой - призыв к ответственности РФ как организатора этих "выборов", - говорится в сообщении.
Кроме того, по его словам, во время встречи с президентом Франции и канцлером Германии были обсуждены вопросы "миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе", и освобождение украинских политических пленных в РФ и Крыму.
"Обсудили с лидерами Франции и Германии также вопрос освобождения украинских политических пленных, которые незаконно содержатся в тюрьмах РФ и Крыма. Подчеркнули необходимость срочно вернуться к переговорам по обмену наших соотечественников, в том числе военных", - резюмировал Порошенко.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель осудили фейковые "выборы" на временно оккупированной территории Донбасса.
Добавим, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что вместо выполнения Минских соглашений Россия дотирует коррумпированных "лидеров" временно оккупированного Донбасса и упрочивает статус-кво через бутафорские "выборы".
Как сообщал УНН, Польша призвала ввести санкции в отношении лиц, причастных к проведению так называемых "выборов" на временно неконтролируемой территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.