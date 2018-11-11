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Іноземні партнери України не визнають “вибори” в ОРДЛО — Порошенко

Іноземні партнери України не визнають “вибори” в ОРДЛО — Порошенко

Київ • УНН

 • 8392 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Реакція більшості іноземних партнерів України говорить про те, що так звані “вибори” в ОРДЛО не будуть визнані. Про це у twitter написав Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

“Вчора я закликав країни світу відреагувати на фейкові “вибори” на окупованому Донбасі, і сьогодні реакція абсолютної більшості наших партнерів чітко стверджує, що ці “вибори” ніким не будуть визнані, а з іншого боку — є заклик до відповідальності РФ як організатора цих “виборів”, - йдеться у повідомлені.

Крім того, за його словами, під час зустрічі з президентом Франції та канцлером Німеччини були обговорені питання “миротворчої місії під егідою ООН на Донбасі”, та звільнення українських політичних полонених у РФ та Криму.

“Обговорили з лідерами Франції та Німеччини також питання звільнення українських політичних полонених, які незаконно утримуються в тюрмах РФ та Криму. Наголосили на необхідності терміново повернутися до переговорів щодо обміну наших співвітчизників, у тому числі військових”, - резюмував П.Порошенко.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель засудили фейкові “вибори” на тимчасово окупованій території Донбасу.

Додамо, що спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що замість виконання Мінських угод Росія дотує корумпованих “лідерів” тимчасово окупованого Донбасу та усталює статус-кво через бутафорські “вибори”.

Як повідомляв УНН, Польща закликала ввести санкції щодо осіб, причетних до проведення так званих “виборів” на тимчасово неконтрольованій території окремих районів Донецької та Луганської областей.

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