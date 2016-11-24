Иностранные инвесторы заинтересованы в приватизации украинских облэнерго - И.Билоус
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. 99% претендентов на приватизацию государственных облэнерго - реальные иностранные инвесторы. Об этом в эфире «5 канала» сообщил председатель Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус, передает УНН.
"После конференции, которую мы провели в конце июня, у нас выстроилась цена очередь инвесторов. 99% из них - это иностранцы. Не иностранцы с Кипра, а реальные иностранцы, серьезные люди с поддержкой посольств и т.д.", - заявил И.Билоус.
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Как сообщал УНН, за 2016 в бюджет от приватизации поступило около 100 млн грн.