Іноземні інвестори зацікавлені у приватизації українських обленерго – І.Білоус

“Після конференції, яку ми провели в кінці червня, в нас вибудувалась ціна черга інвесторів. 99% з них — це іноземці. Не іноземці з Кіпру, а реальні іноземці, серйозні люди з підтримкою посольств і так далі,” — заявив І.Білоус.

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Як повідомляв УНН, за 2016 рік до бюджету від приватизації надійшло близько 100 млн грн.