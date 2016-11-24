Іноземні інвестори зацікавлені у приватизації українських обленерго – І.Білоус
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. 99% претендентів на приватизацію державних обленерго – реальні іноземні інвестори. Про таке в ефірі «5 каналу» повідомив голова Фонду державного майна України Ігор Білоус, передає УНН.
“Після конференції, яку ми провели в кінці червня, в нас вибудувалась ціна черга інвесторів. 99% з них — це іноземці. Не іноземці з Кіпру, а реальні іноземці, серйозні люди з підтримкою посольств і так далі,” — заявив І.Білоус.
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Як повідомляв УНН, за 2016 рік до бюджету від приватизації надійшло близько 100 млн грн.