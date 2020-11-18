Иностранные дипломаты радуются первому снегу в Киеве: поделились фото
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Послы ЕС и Великобритании в Украине поделились фотографиями с первым в этом сезоне снегом в Киеве, передает УНН.
Так, глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас выложил две фотографии в Twitter, подписав их: "Очень тихое утро в Киеве".
В то же время посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс также поделилась фото, указав: "Обязательно первый снег".
Добавим, 17 ноября в Киеве выпал первый в этом сезоне снег.
Зимняя погода пришла в столицу с востока, ведь там уже в минувшие выходные фиксировали первые снегопады - в Харькове, в Сумской, Луганской, Днепропетровской областях.
Синоптики говорят, причина - циклон, который постепенно смещался из Беларуси на левобережную часть Украины.
A very quiet morning in Kyiv pic.twitter.com/l1s4XTk15t- Matti Maasikas (@MattiMaasikas) November 18, 2020
Obligatory First Snow #winter 2020 pic #Kyiv #Ukraine pic.twitter.com/wENwuoYvQJ- Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) November 18, 2020