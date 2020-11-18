Іноземні дипломати радіють першому снігу у Києві: поділилися фото

Так, голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас виклав дві світлини у Twitter, підписавши їх: "Дуже тихий ранок в Києві".

Водночас посол Великої Британії у Києві Мелінда Сіммонс також поділилася фото, вказавши: "Обов’язково перший сніг".

Додамо, 17 листопада у Києві випав перший у цьому сезоні сніг.

Зимова погода прийшла до столиці зі сходу, адже там вже на минулих вихідних фіксували перші снігопади - у Харкові, на Сумщині, Луганщині, Дніпропетровщині.

Синоптики кажуть, причина - циклон, який поступово зміщувався з Білорусі на лівобережну частину України.

A very quiet morning in Kyiv pic.twitter.com/l1s4XTk15t

Obligatory First Snow #winter 2020 pic #Kyiv #Ukraine pic.twitter.com/wENwuoYvQJ