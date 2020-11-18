Іноземні дипломати радіють першому снігу у Києві: поділилися фото
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Посли Європейського Союзу та Великої Британії в Україні поділилися фотографіями з першим у цьому сезоні снігом у Києві, передає УНН.
Так, голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас виклав дві світлини у Twitter, підписавши їх: "Дуже тихий ранок в Києві".
Водночас посол Великої Британії у Києві Мелінда Сіммонс також поділилася фото, вказавши: "Обов’язково перший сніг".
Додамо, 17 листопада у Києві випав перший у цьому сезоні сніг.
Зимова погода прийшла до столиці зі сходу, адже там вже на минулих вихідних фіксували перші снігопади - у Харкові, на Сумщині, Луганщині, Дніпропетровщині.
Синоптики кажуть, причина - циклон, який поступово зміщувався з Білорусі на лівобережну частину України.
A very quiet morning in Kyiv pic.twitter.com/l1s4XTk15t— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) November 18, 2020
Obligatory First Snow #winter 2020 pic #Kyiv #Ukraine pic.twitter.com/wENwuoYvQJ— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) November 18, 2020