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Іноземні дипломати радіють першому снігу у Києві: поділилися фото

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Посли Європейського Союзу та Великої Британії в Україні поділилися фотографіями з першим у цьому сезоні снігом у Києві, передає УНН.

Так, голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас виклав дві світлини у Twitter, підписавши їх: "Дуже тихий ранок в Києві".

Водночас посол Великої Британії у Києві Мелінда Сіммонс також поділилася фото, вказавши: "Обов’язково перший сніг". 

Додамо, 17 листопада у Києві випав перший у цьому сезоні сніг.

Зимова погода прийшла до столиці зі сходу, адже там вже на минулих вихідних фіксували перші снігопади - у Харкові, на Сумщині, Луганщині, Дніпропетровщині.

Синоптики кажуть, причина - циклон, який поступово зміщувався з Білорусі на лівобережну частину України.

A very quiet morning in Kyiv pic.twitter.com/l1s4XTk15t

— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) November 18, 2020

Obligatory First Snow #winter 2020 pic #Kyiv #Ukraine pic.twitter.com/wENwuoYvQJ

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) November 18, 2020

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