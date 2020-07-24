Иностранец пытался попасть в ЕС в камуфляже украинского пограничника
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Во Львовской области мужчина пытался нелегально пересечь государственную границу Украины в направлении Польши в камуфляже украинского пограничника, иностранца задержали. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"Вчера, во время патрулирования участка отдела "Рава-Русская" наряд охранников границы обнаружил мужчину в похожем на их камуфляже. Пограничники Львовского отряда двинулись проверить, что это за "коллега" неспешно идет в сторону Польши. Мужчина оказался гражданином Латвии. Говорит, камуфлированную одежду ему подарила его девушка-украинка. Попытка воспользоваться подарком любимой, чтобы незаметно обойти пункт пропуска, провалилась", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на мужчину пограничники оформили админпротокол за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.
"Кроме того, при осмотре вещей псевдо-военного, нашли пакетик с серо-зеленым веществом. Информацию о выявленном у латыша "зелье" предоставили сотрудникам Нацполиции для реагирования по компетенции", - добавили в ГПСУ.
Как сообщал УНН, прокуратура Боснии и Герцеговины обвинила украинца в контрабанде и перевозке мигрантов из Афганистана и Пакистана в Боснию и Герцеговину.