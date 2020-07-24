Иностранец пытался попасть в ЕС в камуфляже украинского пограничника

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 19832 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100775 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105664 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132179 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110160 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130601 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101935 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102551 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104394 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102042 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Иностранец пытался попасть в ЕС в камуфляже украинского пограничника

Иностранец пытался попасть в ЕС в камуфляже украинского пограничника

Киев  •  УНН

 • 12053 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Во Львовской области мужчина пытался нелегально пересечь государственную границу Украины в направлении Польши в камуфляже украинского пограничника, иностранца задержали. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"Вчера, во время патрулирования участка отдела "Рава-Русская" наряд охранников границы обнаружил мужчину в похожем на их камуфляже. Пограничники Львовского отряда двинулись проверить, что это за "коллега" неспешно идет в сторону Польши. Мужчина оказался гражданином Латвии. Говорит, камуфлированную одежду ему подарила его девушка-украинка. Попытка воспользоваться подарком любимой, чтобы незаметно обойти пункт пропуска, провалилась", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на мужчину пограничники оформили админпротокол за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.

"Кроме того, при осмотре вещей псевдо-военного, нашли пакетик с серо-зеленым веществом. Информацию о выявленном у латыша "зелье" предоставили сотрудникам Нацполиции для реагирования по компетенции", - добавили в ГПСУ.

Как сообщал УНН, прокуратура Боснии и Герцеговины обвинила украинца в контрабанде и перевозке мигрантов из Афганистана и Пакистана в Боснию и Герцеговину.

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