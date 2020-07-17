У Боснії українця звинувачують у перевезенні нелегалів

ukru
Ексклюзив
08:24 • 15625 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 63350 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 85081 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 161372 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 133950 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 144719 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 146464 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129051 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183091 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126216 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 100617 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 138854 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 119498 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 105910 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 106153 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 15735 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 63431 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 85124 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 75045 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 128287 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 103033 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 103785 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 121648 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 138308 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 136417 перегляди
Актуальне
У Боснії українця звинувачують у перевезенні нелегалів

У Боснії українця звинувачують у перевезенні нелегалів

Київ • УНН

 • 26548 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила обвинувачення проти українця, якого підозрюють в контрабанді та перевезенні восьми мігрантів з Афганістану та Пакистану в Боснію і Герцеговину. Про це повідомляє УНН з посиланням на BHRT.

“Прокурор Спеціального департаменту з питань організованої злочинності, економічної злочинності та корупції прокуратури Боснії і Герцеговини порушив обвинувальний акт проти громадянина України Рувима Глабеця, якого звинувачують в контрабанді та перевезенні восьми мігрантів з Афганістану та Пакистану через Боснію і Герцеговину”, - повідомили в ЗМІ.

Зазначається, що, згідно з обвинуваченням, Рувим Глабець в кінці квітня цього року перевіз вісім мігрантів - трьох з Афганістану та п’ятьох з Пакистану, які в'їхали в Боснію і Герцеговину незаконно і не відповідали умовам легального проживання та пересування в країні.

“Обвинувачення стверджує, що всупереч статті 6 Протоколу проти перевезення мігрантів сушею, морем і повітрям, доповнюючи Конвенцію ООН проти транснаціональної та організованої злочинності, обвинувачений доставляв мігрантів у Луг, муніципалітет Прозор-Рами, в транспортному засобі, який він взяв в оренду”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що виявили та завадили перевезенню патрульні поліції у Прозор-Рамі, які зупинили транспортний засіб із переселенцями та перешкодили їх подальшому транспортуванню.

Також вказано, що Рувим Глабець народився в 1998 році в місті Рівне.

Нагадаємо, вербувальник українців для переправки нелегалів у ЄС отримав п'ять років за гратами.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НПНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32