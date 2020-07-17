У Боснії українця звинувачують у перевезенні нелегалів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила обвинувачення проти українця, якого підозрюють в контрабанді та перевезенні восьми мігрантів з Афганістану та Пакистану в Боснію і Герцеговину. Про це повідомляє УНН з посиланням на BHRT.
“Прокурор Спеціального департаменту з питань організованої злочинності, економічної злочинності та корупції прокуратури Боснії і Герцеговини порушив обвинувальний акт проти громадянина України Рувима Глабеця, якого звинувачують в контрабанді та перевезенні восьми мігрантів з Афганістану та Пакистану через Боснію і Герцеговину”, - повідомили в ЗМІ.
Зазначається, що, згідно з обвинуваченням, Рувим Глабець в кінці квітня цього року перевіз вісім мігрантів - трьох з Афганістану та п’ятьох з Пакистану, які в'їхали в Боснію і Герцеговину незаконно і не відповідали умовам легального проживання та пересування в країні.
“Обвинувачення стверджує, що всупереч статті 6 Протоколу проти перевезення мігрантів сушею, морем і повітрям, доповнюючи Конвенцію ООН проти транснаціональної та організованої злочинності, обвинувачений доставляв мігрантів у Луг, муніципалітет Прозор-Рами, в транспортному засобі, який він взяв в оренду”, - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що виявили та завадили перевезенню патрульні поліції у Прозор-Рамі, які зупинили транспортний засіб із переселенцями та перешкодили їх подальшому транспортуванню.
Також вказано, що Рувим Глабець народився в 1998 році в місті Рівне.
Нагадаємо, вербувальник українців для переправки нелегалів у ЄС отримав п'ять років за гратами.