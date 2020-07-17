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В Боснии украинца обвиняют в перевозке нелегалов

В Боснии украинца обвиняют в перевозке нелегалов

Киев  •  УНН

 • 26542 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Прокуратура Боснии и Герцеговины открыла обвинения против украинца, которого подозревают в контрабанде и перевозке восьми мигрантов из Афганистана и Пакистана в Боснию и Герцеговину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BHRT.

"Прокурор Специального департамента по вопросам организованной преступности, экономической преступности и коррупции прокуратуры Боснии и Герцеговины составил обвинительный акт против гражданина Украины Рувима Глабеца, которого обвиняют в контрабанде и перевозке восьми мигрантов из Афганистана и Пакистана через Боснию и Герцеговину", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что, согласно обвинению, Рувим Глабец в конце апреля этого года перевез восемь мигрантов - трех из Афганистана и пять из Пакистана, которые въехали в Боснию и Герцеговину незаконно и не соответствовали условиям легального проживания и передвижения в стране.

"Обвинение утверждает, что вопреки статье 6 Протокола против перевозки мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняя Конвенцию ООН против транснациональной и организованной преступности, обвиняемый доставлял мигрантов в Луг, муниципалитет Прозор-Рамы, в транспортном средстве, что он взял в аренду", - указано в сообщении.

Сообщается, что обнаружили и помешали перевозке патрульные полиции в Прозор-Раме, которые остановили транспортное средство с мигрантами и помешали их дальнейшей транспортировке.

Также указано, что Рувим Глабец родился в 1998 году в городе Ровно.

Напомним, вербовщик украинцев для переправки нелегалов в ЕС получил пять лет за решеткой.

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