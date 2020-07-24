Іноземець намагався потрапити до ЄС у камуфляжі українського прикордонника

"Учора, під час патрулювання ділянки відділу "Рава-Руська" наряд охоронців кордону виявив чоловіка у схожому на їхній камуфляжі. Прикордонники Львівського загону рушили перевірити, що то за "колега" неквапом йде в бік Польщі. Чоловік виявився громадянином Латвії. Каже, камуфльований одяг йому подарувала його дівчина-українка. Спроба скористатися подарунком коханої, щоб непомітно обійти пункт пропуску, провалилася", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на чоловіка прикордонники оформили адмінпротокол за спробу незаконного перетинання державного кордону України.

"Крім того, під час огляду речей псевдо-військового, знайшли пакетик з сіро-зеленою речовиною. Інформацію про виявлене у латвійця "зілля" надали співробітникам Нацполіції для реагування за компетенцією", – додали в ДПСУ.

Як повідомляв УНН, прокуратура Боснії і Герцеговини звинуватила українця в контрабанді та перевезенні мігрантів з Афганістану та Пакистану в Боснію і Герцеговину.



