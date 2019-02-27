Инклюзивное образование расширят до детсадов и ПТУ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Образование для детей с особыми потребностями будет доступно в Украине не только в школах, но и в дошкольных учреждениях, а также в специальных группах профессионально-технических заведений. Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"У нас пойдут на оплату проведения коррекционно-развивающих занятий и приобретения средств коррекции впервые средства для дошкольных учреждений, а также для профессионально-технического образования в специальных группах. То есть мы расширяем дальше эту реформу инклюзии", - отметила министр.
При этом она добавила, что субвенция на инклюзивное образование в этом году составит около 504,5 млн грн.
Напомним, в октябре прошлого года вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно доступа лиц с особыми образовательными потребностями в образовательных услугах".
В прошлом году в Украине было охвачено инклюзивным образованием 15% детей с особыми образовательными потребностями.