Инклюзивное образование расширят до детсадов и ПТУ

"У нас пойдут на оплату проведения коррекционно-развивающих занятий и приобретения средств коррекции впервые средства для дошкольных учреждений, а также для профессионально-технического образования в специальных группах. То есть мы расширяем дальше эту реформу инклюзии", - отметила министр.

При этом она добавила, что субвенция на инклюзивное образование в этом году составит около 504,5 млн грн.

Напомним, в октябре прошлого года вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно доступа лиц с особыми образовательными потребностями в образовательных услугах".



В прошлом году в Украине было охвачено инклюзивным образованием 15% детей с особыми образовательными потребностями.



