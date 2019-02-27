Інклюзивну освіту розширять до дитсадків і ПТУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Освіта для дітей з особливими потребами буде доступна в Україні не тільки в школах, а й у дошкільних закладах, а також в спеціальних групах професійно-технічних закладів. Про це заявила міністр освіти та науки Лілія Гриневич під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"У нас підуть на оплату проведення корекційно-розвиткових занять і придбання засобів корекції вперше кошти для дошкільних закладів, а також для професійно-технічної освіти в спеціальних групах. Тобто ми розширюємо далі цю реформу інклюзії", - зазначила міністр.
При цьому вона додала, що субвенція на інклюзивну освіту цього року складе близько 504,5 млн грн.
Нагадаємо, в жовтні минулого року набрав чинності закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг".
Минулого року в Україні було охоплено інклюзивною освітою 15% дітей з особливим освітніми потребами.