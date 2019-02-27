Інклюзивну освіту розширять до дитсадків і ПТУ

"У нас підуть на оплату проведення корекційно-розвиткових занять і придбання засобів корекції вперше кошти для дошкільних закладів, а також для професійно-технічної освіти в спеціальних групах. Тобто ми розширюємо далі цю реформу інклюзії", - зазначила міністр.

При цьому вона додала, що субвенція на інклюзивну освіту цього року складе близько 504,5 млн грн.

Нагадаємо, в жовтні минулого року набрав чинності закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг".



Минулого року в Україні було охоплено інклюзивною освітою 15% дітей з особливим освітніми потребами.



