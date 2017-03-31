Инициатива "Дорога к сердцу" получила награду "Благотворительная Украина-2016"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 45957 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103842 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159635 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117892 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117347 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113033 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104615 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107165 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103651 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154374 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Инициатива "Дорога к сердцу" получила награду "Благотворительная Украина-2016"

Инициатива "Дорога к сердцу" получила награду "Благотворительная Украина-2016"

Киев  •  УНН

 • 10461 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Инициатива "Дорога к сердцу" получила награду Национального конкурса "Благотворительная Украина-2016" в номинации "Благотворительная акция", передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании WOG.

"29 марта в Колонном зале Киевской городской государственной администрации состоялась юбилейная V церемония награждения победителей Национального конкурса "Благотворительная Украина-2016". Этот конкурс является чрезвычайно известным и признанным благотворителями всей страны!

Большой честью для нас стало быть одними из тех, кто получил награду в номинации "Благотворительная акция" за проект, в котором участвовал каждый из вас, наши дорогие волшебники, а именно - благотворительная акция "Дорога к сердцу".

Мы искренне благодарны за эту награду, что доказывает нашу главную идею - вместе мы можем воплощать в жизнь добрые дела и делать настоящие чудеса ", - сообщают в компании.

Напомним, осенью 2016 года, клиенты WOG установили новый рекорд по сбору средств в рамках акции "Дорога к сердцу" - 1 млн 337 тыс. 136 грн.

На эту сумму организаторы приобрели необходимое медицинское оборудование для Первомайской центральной городской многопрофильной больницы (ЦГМБ) и столичного Центра детской кардиологии и кардиохирургии.

Также напомним, как сообщал УНН, весной 2016 года, участники акции "Дорога к сердцу" собрали более 1 млн грн, из которых 400 тыс. грн были перечислены на операции детей, а 600 тыс. На приобретение медоборудования для Центра детской кардиохирургии.

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