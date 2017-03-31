Инициатива "Дорога к сердцу" получила награду "Благотворительная Украина-2016"

"29 марта в Колонном зале Киевской городской государственной администрации состоялась юбилейная V церемония награждения победителей Национального конкурса "Благотворительная Украина-2016". Этот конкурс является чрезвычайно известным и признанным благотворителями всей страны!

Большой честью для нас стало быть одними из тех, кто получил награду в номинации "Благотворительная акция" за проект, в котором участвовал каждый из вас, наши дорогие волшебники, а именно - благотворительная акция "Дорога к сердцу".

Мы искренне благодарны за эту награду, что доказывает нашу главную идею - вместе мы можем воплощать в жизнь добрые дела и делать настоящие чудеса ", - сообщают в компании.

Напомним, осенью 2016 года, клиенты WOG установили новый рекорд по сбору средств в рамках акции "Дорога к сердцу" - 1 млн 337 тыс. 136 грн.

На эту сумму организаторы приобрели необходимое медицинское оборудование для Первомайской центральной городской многопрофильной больницы (ЦГМБ) и столичного Центра детской кардиологии и кардиохирургии.

Также напомним, как сообщал УНН, весной 2016 года, участники акции "Дорога к сердцу" собрали более 1 млн грн, из которых 400 тыс. грн были перечислены на операции детей, а 600 тыс. На приобретение медоборудования для Центра детской кардиохирургии.