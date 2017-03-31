Ініціатива "Дорога до серця" отримала нагороду "Благодійна Україна-2016"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Ініціатива “Дорога до серця” отримала нагороду Національного конкурсу “Благодійна Україна-2016” в номінації “Благодійна акція”, передає УНН з посилання на прес—службу компанії WOG.
“29 березня у Колонній залі Київської міської державної адміністрації відбулася ювілейна V церемонія нагородження переможців Національного конкурсу "Благодійна Україна-2016“. Цей конкурс є надзвичайно відомим та визнаним благодійниками усієї країни!
Великою честю для нас стало бути одними з тих, хто отримав відзнаку в номінації "Благодійна акція“ за проект, в котрому брав участь кожен з вас, наші любі чарівники, а саме — благодійна акція "Дорога до серця“.
Ми щиро вдячні за цю відзнаку, що доводить нашу головну ідею — разом ми можемо втілювати у життя добрі справи та робити справжні дива”, — повідомляють у компанії.
Нагадаємо, восени 2016 року, клієнти WOG встановили новий рекорд зі збору коштів в рамках акції “Дорога до серця” — 1 млн 337 тис. 136 грн.
На цю суму організатори придбали необхідне медичне обладнання для Первомайської центральної міської багатопрофільної лікарні (ЦГМБ) і столичного Центру дитячої кардіології та кардіохірургії.
Також нагадаємо, як повідомляв УНН, навесні 2016 року, учасники акції “Дорога до серця” зібрали понад 1 млн грн, з яких 400 тис. грн було перераховано на операції дітей, а 600 тис. на придбання медобладнання для Центру дитячої кардіохірургії.