Информация о запуске фейерверков на левом берегу столицы - фейк

Эксклюзив
Что год Дракона принесет Украине: астролог дала ответ
30 декабря  •  141473 просмотра

Что год Дракона принесет Украине: астролог дала ответ

Эксклюзив
Без снега и морозов: синоптики рассказали, какой погоды ждать на Новый год
30 декабря  •  179354 просмотра

Без снега и морозов: синоптики рассказали, какой погоды ждать на Новый год

Эксклюзив
Священник московского патриархата, который отправил своего сына в россию, прикрылся людьми и не пустил в церковь своих прихожан, которые перешли в Православную церковь Украины
29 декабря  •  189583 просмотра

Священник московского патриархата, который отправил своего сына в россию, прикрылся людьми и не пустил в церковь своих прихожан, которые перешли в Православную церковь Украины

Эксклюзив
Политологи назвали главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в следующем
29 декабря  •  214561 просмотра

Политологи назвали главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в следующем

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
28 декабря  •  246356 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

Эксклюзив
У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист
28 декабря  •  278517 просмотра

У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист

Эксклюзив
Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
27 декабря  •  273106 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

Эксклюзив
Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
27 декабря  •  267800 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

Эксклюзив
В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
27 декабря  •  225035 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

Эксклюзив
Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
27 декабря  •  214507 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

Эксклюзив
Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
27 декабря  •  196409 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  194220 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

Эксклюзив
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  198591 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

Эксклюзив
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  180656 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Эксклюзив
Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  169735 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Информация о запуске фейерверков на левом берегу столицы - фейк

Киевская полиция опровергла ложные сообщения о недавних фейерверках на левом берегу города, уточнив, что распространенное видео было снято в прошлом году.

Общество •   •  8864 просмотра
Информация о запуске фейерверков на левом берегу столицы - фейк

В Винницкой области были слышны звуки взрывов

В Винницкой области Украины прогремели взрывы, вероятно, из-за действий противовоздушной обороны. Подробности появляются по мере развития ситуации.

Война •   •  20962 просмотра
В Винницкой области были слышны звуки взрывов

В Антарктике птичий беби-бум

В Антарктиде наблюдается птичий бэби-бум: пингвины, доминиканские чайки и полярные крачки вылупляются вблизи станции "Академик Вернадский", а ученые наблюдают за гнездованием птиц с целью изучения климатических изменений.

УНН Lite •   •  19418 просмотра
В Антарктике птичий беби-бум

Синоптики рассказали, какой будет погода в первый день нового года

В Украине 1 января ожидается теплая облачная погода с дождем и мокрым снегом в некоторых регионах; в центральных и южных областях ожидается туман.

Общество •   •  19298 просмотра
Синоптики рассказали, какой будет погода в первый день нового года

Королева Дании Маргрета II отречется от престола в пользу старшего сына

Королева Дании Маргрете II отречется от престола в пользу своего сына, кронпринца Фредерика, который должен стать королем.

Новости Мира •   •  23461 просмотра
Королева Дании Маргрета II отречется от престола в пользу старшего сына

Новогоднее поздравление Залужного: "2024 год не будет легким. Борьба за свободу и будущее наших детей продолжается"

Залужный поздравил украинские силы с Новым годом, предсказав тяжелый 2024 год, но выразив уверенность в победе.

Общество •   •  30998 просмотра
Новогоднее поздравление Залужного: "2024 год не будет легким. Борьба за свободу и будущее наших детей продолжается"

На Днепропетровщине сбили четыре вражеских дрона - глава ДОР

Четыре беспилотника типа "Шахед", которые были заупщены на Украину россиянами, были сбиты военными ПвК "Восток" в небе Днепропетровщины,.

Война •   •  32602 просмотра
На Днепропетровщине сбили четыре вражеских дрона - глава ДОР

Харьковщина: правоохранители показали Чугуев после ракетного обстрела

Чугуев был обстрелян российскими ракетами С-300, в результате чего был поврежден гражданский склад без жертв; ведется расследование военных преступлений.

Война •   •  35921 просмотра
Харьковщина: правоохранители показали Чугуев после ракетного обстрела

Днепропетровщина: россияне обстреляли три громады, повреждена гражданская инфраструктура, есть раненые

В результате российских обстрелов Никопольского района Днепропетровской области три человека получили ранения, повреждены жилые дома и инфраструктура. Электроснабжение в Покровской сельской громаде было восстановлено после перебоев.

Война •   •  35475 просмотра
Днепропетровщина: россияне обстреляли три громады, повреждена гражданская инфраструктура, есть раненые

В россии массово отменяют новогодние концерты

Новогодние мероприятия и фейерверки в нескольких российских городах, включая Санкт-Петербург и Владивосток, отменены, в том числе из-за обстрелов в Белгороде.

Общество •   •  38279 просмотра
В россии массово отменяют новогодние концерты