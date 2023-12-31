Информация о запуске фейерверков на левом берегу столицы - фейк
Киевская полиция опровергла ложные сообщения о недавних фейерверках на левом берегу города, уточнив, что распространенное видео было снято в прошлом году.
В Винницкой области были слышны звуки взрывов
В Винницкой области Украины прогремели взрывы, вероятно, из-за действий противовоздушной обороны. Подробности появляются по мере развития ситуации.
В Антарктике птичий беби-бум
В Антарктиде наблюдается птичий бэби-бум: пингвины, доминиканские чайки и полярные крачки вылупляются вблизи станции "Академик Вернадский", а ученые наблюдают за гнездованием птиц с целью изучения климатических изменений.
Синоптики рассказали, какой будет погода в первый день нового года
В Украине 1 января ожидается теплая облачная погода с дождем и мокрым снегом в некоторых регионах; в центральных и южных областях ожидается туман.
Королева Дании Маргрета II отречется от престола в пользу старшего сына
Королева Дании Маргрете II отречется от престола в пользу своего сына, кронпринца Фредерика, который должен стать королем.
Новогоднее поздравление Залужного: "2024 год не будет легким. Борьба за свободу и будущее наших детей продолжается"
Залужный поздравил украинские силы с Новым годом, предсказав тяжелый 2024 год, но выразив уверенность в победе.
На Днепропетровщине сбили четыре вражеских дрона - глава ДОР
Четыре беспилотника типа "Шахед", которые были заупщены на Украину россиянами, были сбиты военными ПвК "Восток" в небе Днепропетровщины,.
Харьковщина: правоохранители показали Чугуев после ракетного обстрела
Чугуев был обстрелян российскими ракетами С-300, в результате чего был поврежден гражданский склад без жертв; ведется расследование военных преступлений.
Днепропетровщина: россияне обстреляли три громады, повреждена гражданская инфраструктура, есть раненые
В результате российских обстрелов Никопольского района Днепропетровской области три человека получили ранения, повреждены жилые дома и инфраструктура. Электроснабжение в Покровской сельской громаде было восстановлено после перебоев.
В россии массово отменяют новогодние концерты
Новогодние мероприятия и фейерверки в нескольких российских городах, включая Санкт-Петербург и Владивосток, отменены, в том числе из-за обстрелов в Белгороде.