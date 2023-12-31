Информация о запуске фейерверков на левом берегу столицы - фейк

Во время проверки во время проверки информация о запуске фейерверков на левом берегу столицы не подтвердилась, а распространенное видео оказалось прошлогодним. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Сегодня в некоторых Телеграмм-каналах появилась информация о том, что на Осокорках неизвестный запустил фейерверк. Во время проверки информация не подтвердилась. Работники полиции, которые выезжали на вероятное место происшествия, общались с местными жителями, однако никто данную информацию не подтвердил. Как выяснилось, событие, которое было снято на распространенном видео происходило в прошлом году, - говорится в сообщении.

Детали

Сотрудники полиции обращаются к гражданам, если вы стали свидетелями запуска салютов или фейерверков немедленно сообщать об указанном событии в полицию, а владельцев Телеграмм-каналов правоохранители просят не распространять недостоверную информацию.

Также полицейские напоминают, что запуск салютов и фейерверков во время действия военного положения запрещен и за такое правонарушение предусмотрена уголовная ответственность.

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