Полиция о комендантском часе в новогоднюю ночь: в каких случаях будут относиться с пониманием к нарушителям
Киев • УНН
Национальная полиция Украины призывает граждан соблюдать комендантский час в новогоднюю ночь, но будет проявлять снисхождение в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Комендантский час остается в силе, фейерверки запрещены.
Нацполиция призвала украинцев не нарушать комендантский час в новогодние праздники, но отметили, что с пониманием будут относиться к лицам, которые будут находиться на улице по необходимости. Об этом сообщил начальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции Максима Ахрамеева во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Киевская и областные военные администрации не собираются менять график комендантского часа. Обращаюсь к вам, чтобы вы эти праздники провели в кругу семьи, близких, друзей. Не нужно выходить, нарушать комендантский час. Полиция будет реагировать, мы с пониманием будем относиться к лицам, которые нарушают комендантский час в целях крайней необходимости", - сказал Ахрамеева.
Дополнение
В новогоднюю ночь не будут отменять комендантский час, к тому же полицейские будут проверять выполняют ли граждане запрет на продажу и использование пиротехники.
Полиция о комендантском часе в новогоднюю ночь: в каких случаях будут относиться с пониманием к нарушителям
Национальная полиция Украины призывает граждан соблюдать комендантский час в новогоднюю ночь, но будет проявлять снисхождение в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Комендантский час остается в силе, фейерверки запрещены.
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