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У новорічну ніч не скасовуватимуть комендантську годину — поліція

У новорічну ніч не скасовуватимуть комендантську годину — поліція

Київ • УНН

 • 419439 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. У новорічну ніч не скасовуватимуть комендатської години, до того ж полісмени перевірятимуть чи виконують громадяни заборону на продаж та використання піротехніки.

Про це повідомила речниця голови Нацполіції України Мар’яна Рева в ефірі національного марафону "Єдині новини", передає УНН.

Цитата

“Перш за все, люди повинні пам’ятати про те, що існує комендантська година, і про те, що не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги, незалежно від того, який це день — святковий чи не святковий. Ми розуміємо, наскільки підступним є наш ворог, який з цинічним задоволенням, можливо, буде намагатися зіпсувати нам святкові дні”, — сказала Рева.

Деталі

Правоохоронці закликають тих, хто бажає гучно відсвяткувати Новий рік, подумати про інших, кому вибухи петард і салютів можуть нагадати вибухи снарядів.

"Поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть їх документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи або для перевірки цієї особи", — нагадує речниця.

Рева також нагадала, що піротехнічні засоби — і їх реалізація, і їх використання — по всій території України заборонені.

Нагадаємо

Від початку  грудня, майже у всій Миколаївській області скорочується комендантська година. Вона триватиме з 00:00 до 05:00. Також будуть зняті всі заборони щодо продажу спиртних напоїв, окрім для військових і спецслужб.

Українські Національні Новини

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