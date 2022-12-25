У новорічну ніч не скасовуватимуть комендантську годину — поліція

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“Перш за все, люди повинні пам’ятати про те, що існує комендантська година, і про те, що не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги, незалежно від того, який це день — святковий чи не святковий. Ми розуміємо, наскільки підступним є наш ворог, який з цинічним задоволенням, можливо, буде намагатися зіпсувати нам святкові дні”, — сказала Рева.

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Правоохоронці закликають тих, хто бажає гучно відсвяткувати Новий рік, подумати про інших, кому вибухи петард і салютів можуть нагадати вибухи снарядів.

"Поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть їх документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи або для перевірки цієї особи", — нагадує речниця.

Рева також нагадала, що піротехнічні засоби — і їх реалізація, і їх використання — по всій території України заборонені.

Нагадаємо

Від початку грудня, майже у всій Миколаївській області скорочується комендантська година. Вона триватиме з 00:00 до 05:00. Також будуть зняті всі заборони щодо продажу спиртних напоїв, окрім для військових і спецслужб.