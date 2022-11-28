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На Миколаївщині змінюють комендантську годину і знімають заборони на продаж спиртного

На Миколаївщині змінюють комендантську годину і знімають заборони на продаж спиртного

Київ • УНН

 • 4199178 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. З четверга, 1 грудня, майже по всій Миколаївській області скорочується комендантська година. Вона триватиме з 00:00 до 05:00. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

Цитата

«Ми будемо змінювати комендантську годину, окрім деокупованих територій. Вона буде з 00:00 до 05:00, щоб бізнес міг працювати. Також будуть зняті всі заборони щодо продажу спиртних напоїв, окрім для військових і спецслужб», - заявив він.

Деталі

Також планується розблокувати Соборну площу та розширити список «Пунктів незламності».

«Зима буде довга, тому треба готуватися. Через похолодання збільшились витрати електрики, тому будемо планово відключати. Зараз працюємо над забезпеченням дизель-генераторів. Також готуємо у Миколаєві місця для розміщення волонтерів та інших людей, яких ніч застала в дорозі», - заявив голова ОВА.

Він також Кім закликав жителів Миколаєва та області запастися водою та батарейками.

Доповнення

У Львові та області з 19 жовтня скоротили тривалість комендантської години.

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