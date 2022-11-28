В Николаевской области изменят комендантский час и снимут запреты на продажу спиртного
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. С четверга, 1 декабря, почти по всей Николаевской области сокращается комендантский час. Она продлится с 00:00 до 05:00. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.
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«Мы будем менять комендантское время, кроме деоккупированных территорий. Она будет с 00:00 до 05:00, чтобы бизнес мог работать. Также будут сняты все запреты по продаже спиртных напитков, кроме военных и спецслужб», – заявил он.
Детали
Также планируется разблокировать Соборную площадь и расширить список «Пунктов несокрушимости».
«Зима будет долгая, поэтому нужно готовиться. Из-за похолодания увеличились затраты электричества, поэтому будем планово отключать. Сейчас работаем над обеспечением дизель-генераторов. Также готовим в Николаеве места для размещения волонтеров и других людей, которых ночь застала в пути», – заявил глава ОВА.
Также Ким призвал жителей Николаева и области запастись водой и батарейками.
Дополнение
Во Львове и области с 19 октября сократили продолжительность комендантского часа.