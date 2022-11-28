В Николаевской области изменят комендантский час и снимут запреты на продажу спиртного

Цитата



«Мы будем менять комендантское время, кроме деоккупированных территорий. Она будет с 00:00 до 05:00, чтобы бизнес мог работать. Также будут сняты все запреты по продаже спиртных напитков, кроме военных и спецслужб», – заявил он.



Детали

Также планируется разблокировать Соборную площадь и расширить список «Пунктов несокрушимости».

«Зима будет долгая, поэтому нужно готовиться. Из-за похолодания увеличились затраты электричества, поэтому будем планово отключать. Сейчас работаем над обеспечением дизель-генераторов. Также готовим в Николаеве места для размещения волонтеров и других людей, которых ночь застала в пути», – заявил глава ОВА.

Также Ким призвал жителей Николаева и области запастись водой и батарейками.

Дополнение

Во Львове и области с 19 октября сократили продолжительность комендантского часа.