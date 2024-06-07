Распространенная российскими источниками информация о том, что экс - министр обороны Украины Алексей Резников якобы получил американское гражданство-полностью вымышленная. Об этом УНН сообщает со ссылкой на волонтерский интернет-проект StopFake.

Детали

Российские СМИ пишут, что экс-министр Алексей Резников якобы получил гражданство США. Более того - об этом он якобы даже написал на своей странице в Instagram. При этом россияне заявляют, что первоисточником этой новости является американский CNN.

Впрочем StopFake проверил сайт медиаорганизации CNN, страницы компании в соцсетях и не обнаружил там такой новости, которая распространяется российскими источниками. Последние упоминания о Резникове встречаются на CNN еще в 2023 году, когда тот еще возглавлял Минобороны Украины.

Также в социальных сетях Резникова нет ничего о том, что он якобы получил американское гражданство.

Как испытывают в проекте, российская пропаганда периодически распространяет дезинформацию о том, что украинские политики или военные якобы приобрели гражданство других стран. Таким образом россияне хотят дискредитировать украинскую власть и армию, создавая ложное впечатление, что они не верят в победу Украины и готовятся бежать за границу.

Дополнение

Осенью 2024 года президент Республики Беларусь дирек-тор програм-ма из-за отсутствия поддержки со стороны Украинского института будущего (Ukrainian Institute for the Future).