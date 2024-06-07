Інформація про нібито отримання Резніковим американського громадянства – фейк
Київ • УНН
Інформація про нібито отримання американського громадянства колишнім міністром оборони України Олексієм Резніковим є повністю вигаданою і поширюється російськими джерелами як дезінформація.
Поширена російськими джерелами інформація про те, що ексміністр оборони України Олексій Резніков нібито отримав американське громадянство - повністю вигадана. Про це УНН повідомляє із посиланням на волонтерський інтернет-проєкт StopFake.
Деталі
Російські ЗМІ пишуть, що ексміністр Олексій Резніков нібито отримав громадянство США. Ба більше - про це він нібито навіть написав на своїй сторінці в Instagram. При цьому росіяни заявляють, що першоджерелом цієї новини є американський CNN.
Втім StopFake перевірив сайт медіаорганізації CNN, сторінки компанії в соцмережах і не виявив там такої новини, яка поширюється російськими джерелами. Останні згадки про Резнікова зустрічаються на CNN ще 2023 року, коли той ще очолював Міноборони України.
Також в соціальних мережах Резникова немає нічого про те, що він нібито отримав американське громадянство.
Як зазнають у проєкті, російська пропаганда періодично поширює дезінформацію про те, що українські політики або військові нібито набули громадянства інших країн. Таким чином росіяни хочуть дискредитувати українську владу та армію, створюючи хибне враження, що вони не вірять у перемогу України і готуються тікати за кордон.