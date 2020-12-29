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Инфополитика, реставрация и "магниты": в Минкульте озвучили цели на следующий год

Киев • УНН

 • 14687 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Среди целей и планов Министерства культуры и информационной политики Украины на 2021 год, в частности большая реставрация культурного наследия, реализация проектов "Туристические магниты и туристические маршруты" и реализация просветительской деятельности по медиаграмотности населения. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко во время live-конференции, передает корреспондент УНН.

Инфополитика, реставрация и "магниты": в Минкульте озвучили цели на следующий год

"Что собираемся делать? Начать большую реставрацию культурного наследия, более 150 объектов: музеев, театров, замков, строительство Центров культурных услуг культурных хабов, реализация проектов "Туристические магниты и туристические маршруты", создание многоязычного туристического портала Украины, внедрение системы обнаружения и противодействия дезинформации. Разработка нарративов информационной политики, one-voice коммуникация. Реализация просветительской деятельности по медиаграмотности населения", - рассказал Ткаченко.

По его словам, также среди задач на 2021 год является запуск государственной программы поддержки художественных промыслов, популяризация чтения - запуск программы сертификатов для школьников по продвижению чтения и критического мышления, реализация проекта по оцифровке нотного наследия украинских композиторов XX-XXI вв, строительство Национального мемориального комплекса героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства, Музея Голодомора, Музея Бабьего Яра и Отраслевого государственного архива.

Кроме того, Ткаченко рассказал, что в 2021 году планируется строительство Музея современного искусства и дома музыки, запуск новых образовательных программ по креативному предприятию, развитие Чернобыльской зоны отчуждения - как мемориальный комплекс и туристический маршрут.

Напомним, Ткаченко заявил, что Министерство культуры и информационной политики Украины планирует в следующем году разработать и подать в Верховную Раду проект нового закона о защите профессиональной деятельности журналистов.

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