Інфополітика, реставрація і "магніти": у Мінкульті озвучили цілі на наступний рік

"Що збираємося робити? Розпочати велику реставрацію культурної спадщини, понад 150 об'єктів: музеїв, театрів, замків, будівництво Центрів культурних послуг та культурних хабів, реалізація проектів "Туристичні магніти та туристичні маршрути", створення багатомовного туристичного порталу України, впровадження системи виявлення та протидії дезінформації. Розробка наративів інформаційної політики, one-voice комунікація. Реалізація просвітницької діяльності з медіаграмотності населення", - розповів Ткаченко.

За його словами, також серед завдань на 2021 рік є запуск державної програми підтримки художніх промислів, популяризація читання – запуск програми сертифікатів для школярів з промоції читання та критичного мислення, реалізація проекту з оцифрування нотної спадщини українських композиторів XX-XXI ст, будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції гідності, Музею Голодомору, Музею Бабиного Яру та Галузевого державного архіву.

Окрім того, Ткаченко розповів, що у 2021 році планується будівництво Музею сучасного мистецтва та будинку музики, запуск нових освітніх програм з креативного підприємства, розвиток Чорнобильської зони відчуження – як меморіальний комплекс та туристичний маршрут.

Нагадаємо, Ткаченко заявив, що Міністерство культури та інформаційної політики України планує у наступному році розробити та подати до Верховної Ради проект нового закону про захист професійної діяльності журналістів.