Інфополітика, реставрація і "магніти": у Мінкульті озвучили цілі на наступний рік

$41.280.10
45.550.52
ukru
Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни
Ексклюзив
14:44 • 10084 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 18369 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 29751 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 53254 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 100610 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 186228 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 209908 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 182326 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 172609 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115919 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4.7м/с
65%
Популярнi новини

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 109879 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 27235 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 55213 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 33124 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 19495 перегляди
Публікації

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 19856 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 213452 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 243773 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 331537 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 492725 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 1736 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 3184 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 10120 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 11639 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 55439 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Інфополітика, реставрація і "магніти": у Мінкульті озвучили цілі на наступний рік

Київ • УНН

 • 14687 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Серед цілей та планів Міністерства культури та інформаційної політики України на 2021 рік, зокрема велика реставрація культурної спадщини, реалізація проектів "Туристичні магніти та туристичні маршрути" та реалізація просвітницької діяльності з медіаграмотності населення. Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час live-конференції, передає кореспондент УНН.

Інфополітика, реставрація і "магніти": у Мінкульті озвучили цілі на наступний рік

"Що збираємося робити? Розпочати велику реставрацію культурної спадщини, понад 150 об'єктів: музеїв, театрів, замків, будівництво Центрів культурних послуг та культурних хабів, реалізація проектів "Туристичні магніти та туристичні маршрути", створення багатомовного туристичного порталу України, впровадження системи виявлення та протидії дезінформації. Розробка наративів інформаційної політики, one-voice комунікація. Реалізація просвітницької діяльності з медіаграмотності населення", - розповів Ткаченко.

За його словами, також серед завдань на 2021 рік є запуск державної програми підтримки художніх промислів, популяризація читання – запуск програми сертифікатів для школярів з промоції читання та критичного мислення, реалізація проекту з оцифрування нотної спадщини українських композиторів XX-XXI ст, будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції гідності, Музею Голодомору, Музею Бабиного Яру та Галузевого державного архіву.

Окрім того, Ткаченко розповів, що у 2021 році планується будівництво Музею сучасного мистецтва та будинку музики, запуск нових освітніх програм з креативного підприємства, розвиток Чорнобильської зони відчуження – як меморіальний комплекс та туристичний маршрут.

Нагадаємо, Ткаченко заявив, що Міністерство культури та інформаційної політики України планує у наступному році розробити та подати до Верховної Ради проект нового закону про захист професійної діяльності журналістів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Brent
$62.44
Bitcoin
$81,236.90
S&P 500
$5,281.22
Tesla
$252.18
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,172.90
Ethereum
$1,564.99