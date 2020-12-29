Інфополітика, реставрація і "магніти": у Мінкульті озвучили цілі на наступний рік
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Серед цілей та планів Міністерства культури та інформаційної політики України на 2021 рік, зокрема велика реставрація культурної спадщини, реалізація проектів "Туристичні магніти та туристичні маршрути" та реалізація просвітницької діяльності з медіаграмотності населення. Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час live-конференції, передає кореспондент УНН.
"Що збираємося робити? Розпочати велику реставрацію культурної спадщини, понад 150 об'єктів: музеїв, театрів, замків, будівництво Центрів культурних послуг та культурних хабів, реалізація проектів "Туристичні магніти та туристичні маршрути", створення багатомовного туристичного порталу України, впровадження системи виявлення та протидії дезінформації. Розробка наративів інформаційної політики, one-voice комунікація. Реалізація просвітницької діяльності з медіаграмотності населення", - розповів Ткаченко.
За його словами, також серед завдань на 2021 рік є запуск державної програми підтримки художніх промислів, популяризація читання – запуск програми сертифікатів для школярів з промоції читання та критичного мислення, реалізація проекту з оцифрування нотної спадщини українських композиторів XX-XXI ст, будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції гідності, Музею Голодомору, Музею Бабиного Яру та Галузевого державного архіву.
Окрім того, Ткаченко розповів, що у 2021 році планується будівництво Музею сучасного мистецтва та будинку музики, запуск нових освітніх програм з креативного підприємства, розвиток Чорнобильської зони відчуження – як меморіальний комплекс та туристичний маршрут.
Нагадаємо, Ткаченко заявив, що Міністерство культури та інформаційної політики України планує у наступному році розробити та подати до Верховної Ради проект нового закону про захист професійної діяльності журналістів.