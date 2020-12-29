Мінкульт планує подати до ВР проект закону про захист діяльності журналістів - Ткаченко
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Міністерство культури та інформаційної політики України планує в наступному році розробити та подати до Верховної Ради проект нового закону про захист професійної діяльності журналістів. Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час live-конференції, передає кореспондент УНН.
"План законопроектних робіт (на 2021 рік – ред.) виглядає так: закон щодо регулювання діяльності в сфері культури та креативних індустрій. Законопроект щодо збереження традиційного середовища та протидії хаотичній забудові, закон про переміщення культурних цінностей, закон про захист професійної діяльності журналістів та зміни в закон "Про народні художні промисли", - розповів Ткаченко.
Нагадаємо, в Україні з початку року 74 журналісти стали жертвами нападів.