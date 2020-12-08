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В Україні з початку року 74 журналісти стали жертвами нападів

В Україні з початку року 74 журналісти стали жертвами нападів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Від початку 2020 року зафіксовано 74 випадки фізичної агресії щодо журналістів. Зокрема, за осінні місяці - 25 інцидентів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну спілку журналістів України.

“25 інцидентів фізичної агресії щодо українських журналістів трапилося за три місяці осені 2020 року… 12 інцидентів, пов’язаних із фізичною агресією та грубим перешкоджанням професійній діяльності, зафіксувала Національна спілка журналістів України у жовтні, ще шість – у листопаді, раніше у вересні повідомлялося про сім інцидентів. Загалом від початку 2020-го року зафіксовано 74 таких інцидентів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останні чотири роки це найбільша кількість інцидентів, які фіксувалися восени. Найменше нападали на журналістів у 2019 році (16 інцидентів протягом вересня-листопада).

“Головною причиною зростання агресії наприкінці цього року є напружена кампанія з місцевих виборів та конфліктна поведінка порушників запроваджених урядом карантинних обмежень. Досить поширеними за останні два місяці були і напади на журналістів з боку представників охорони тих чи інших об’єктів та активне “небажання” дозволити співробітникам ЗМІ проводити зйомку або збір інформації”, - вказано у повідомленні.

За словами голови НСЖУ Сергія Томіленка, українські журналісти ризикують здоров’ям та життям, намагаючись виконувати свої професійні обов’язки.

“Попри те, що за інцидентами розпочинаються оперативні розслідування, але професія стане безпечнішою лише тоді, коли нападники отримуватимуть вагомі вироки. Жодного виправдання фізичній агресії до працівників медіа немає, якими би незручними вони не були!”, - додав Сергій Томіленко.

Нагадаємо, у Києві на ведучу каналу напали у прямому ефірі: поліція відкрила провадження.

Українські Національні Новини

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