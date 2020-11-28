У Києві на ведучу каналу напали у прямому ефірі: поліція відкрила провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Працівники поліції Києва розпочали кримінальне провадження за фактом нападу на журналістку одного з телеканалів під час репортажу з всеукраїнської акції "Запали свічку пам'яті". Про це повідомили у пресцентрі поліції Києва, передає УНН.
“Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності на столичному Печерську”, — йдеться у повідомленні.
Так, під час роботи знімальної групи одного з телеканалів до кореспондентки підбіг невідомий та вибив мікрофон із рук.
“Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання особи, причетної до цього кримінального правопорушення”, — повідомили у пресслужбі.
У поліції повідомили, що у суботу, о 16:40, до столичної поліції надійшло повідомлення від представників ЗМІ про те, що у парку Слави невідомий чоловік перешкоджав роботі знімальної групи. “За вказаною адресою виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Печерського управління поліції”, — пояснили у пресцентрі.
“На місці події поліцейські з’ясували, що під час знімання сюжету біля Національного музею Голодомору-геноциду до кореспондентки одного із телеканалів підбіг невідомий та вибив мікрофон із рук. Після вчинення протиправних дій чоловік втік. Правоохоронці задокументували подію, провели ряд необхідних першочергових слідчих дій, поспілкувалися зі свідками та вилучили записи з камер відеонагляду”, — йдеться у повідомленні.
Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відділом дізнання Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Проводяться слідчо-оперативні заходи, спрямовані на встановлення та затримання особи, яка вчинила це кримінальне правопорушення.
Нагадаємо, на початку листопада нардепи підтримали посилення відповідальності за напади на журналістів.
Нагадаємо, в Україні за три роки зафіксували 239 нападів на журналістів.