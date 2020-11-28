В Киеве на ведущую канала напали в прямом эфире: полиция открыла производство
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Работники полиции Киева начали уголовное производство по факту нападения на журналистку одного из телеканалов во время репортажа с всеукраинской акции "Зажги свечу памяти". Об этом сообщили в пресс-центре полиции Киева, передает УНН.
“Правоохранители начали уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности на столичном Печерске”, — говорится в сообщении.
Так, во время работы съемочной группы одного из телеканалов в корреспондентки подбежал неизвестный и выбил микрофон из рук.
“Сейчас усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лица, причастного к этому уголовного преступления”, — сообщили в пресс-службе.
В полиции сообщили, что в субботу, в 16:40, в столичной полиции поступило сообщение от представителей СМИ о том, что в парке Славы неизвестный мужчина препятствовал работе съемочной группы. “По указанному адресу выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции”, — пояснили в пресс-центре.
“На месте происшествия полицейские выяснили, что во время съемок сюжета у Национального музея Голодомора-геноцида в корреспондентки одного из телеканалов подбежал неизвестный и выбил микрофон из рук. После совершения противоправных действий человек убежал. Правоохранители задокументировали событие, провели ряд необходимых первоочередных следственных действий, пообщались со свидетелями и изъяли записи с камер видеонаблюдения”, — говорится в сообщении.
Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Отделом дознания Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, совершившего это уголовное преступление.
Напомним, в начале ноября нардепы поддержали усиление ответственности за нападения на журналистов.
Как сообщал УНН, в Украине за три года зафиксировали 239 нападений на журналистов.