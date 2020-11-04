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Нардепи підтримали посилення відповідальності за напади на журналістів

Нардепи підтримали посилення відповідальності за напади на журналістів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Парламентарі ухвалили за основу законопроект, яким передбачається посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів. Відповідне рішення підтримали 305 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Законопроектом №3633 пропонується вести зміни до Кримінального кодексу України і передбачити кримінальну відповідальність за погрозу вбивством, насильством, знищенням чи пошкодженням майна журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї. Відповідальність передбачається також за умисне заподіяння таким особам побоїв, тілесних ушкоджень у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності.

Так, передбачається наступне покарання:

▪️ за вилучення підготовлених журналістом матеріалів - штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів громадян;
▪️ за вплив у будь-якій формі на журналіста та перешкоджання виконання ним обов’язків, переслідування журналіста – штраф від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів громадян;
▪️ за повторне вчинення погроз та насильства над журналістом, або вчинення таких дій за попередньою змовою групою осіб та організованою групою - передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 14 років.

Нагадаємо, в Україні за три роки зафіксували 239 нападів на журналістів.

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