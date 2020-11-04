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Нардепы поддержали усиление ответственности за нападения на журналистов

Нардепы поддержали усиление ответственности за нападения на журналистов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Парламентарии приняли за основу законопроект, которым предусматривается усиление ответственности за совершение уголовных преступлений против журналистов. Соответствующее решение поддержали 305 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроектом №3633 предлагается вести изменения в Уголовный кодекс Украины и предусмотреть уголовную ответственность за угрозу убийством, насилием, уничтожением или повреждением имущества журналисту, его близким родственникам или членам семьи. Ответственность предусматривается также за умышленное причинение таким лицам побоев, телесных повреждений в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности.

Так, предусматривается следующее наказание:

▪️ за изъятие подготовленных журналистом материалов - штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов граждан;
▪️ за влияние в любой форме на журналиста и препятствование выполнению его обязанностей, преследование журналиста - штраф от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов граждан;
▪️ за повторное совершение угроз и насилия над журналистом, или совершение таких действий по предварительному сговору группой лиц и организованной группой - предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 14 лет.

Напомним, в Украине за три года зафиксировали 239 нападений на журналистов.

Украинские Национальные Новости

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