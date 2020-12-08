В Украине с начала года 74 журналиста стали жертвами нападений
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. От начала 2020 года зафиксировано 74 случая физической агрессии в отношении журналистов. В частности, за осенние месяцы - 25 инцидентов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный союз журналистов Украины.
"25 инцидентов физической агрессии в отношении украинских журналистов случилось за три месяца осени 2020 года ... 12 инцидентов, связанных с физической агрессией и грубым препятствием профессиональной деятельности, зафиксировал Национальный союз журналистов Украины в октябре, еще шесть - в ноябре, ранее в сентябре сообщалось о семи инцидентах. Всего с начала 2020 года зафиксировано 74 таких инцидента", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за последние четыре года это наибольшее количество инцидентов, которые фиксировались осенью. Меньше нападали на журналистов в 2019 году (16 инцидентов в течение сентября-ноября).
"Главной причиной роста агрессии в конце этого года является напряженная кампания по местным выборам и конфликтное поведение нарушителей введенных правительством карантина. Достаточно распространенными за последние два месяца были и нападения на журналистов со стороны представителей охраны тех или иных объектов и активное "нежелание" разрешить сотрудникам СМИ проводить съемку или сбор информации", - указано в сообщении.
По словам председателя НСЖУ Сергея Томиленко, украинские журналисты рискуют здоровьем и жизнью, пытаясь выполнять свои профессиональные обязанности.
"Несмотря на то, что по инцидентам начинаются оперативные расследования, но профессия станет более безопасной только тогда, когда нападавшие будут получать весомые приговоры. Никакого оправдания физической агрессии к работникам медиа нет, какими бы неудобными они не были!" - добавил Сергей Томиленко.
Напомним, в Киеве на ведущую канала напали в прямом эфире: полиция открыла производство.