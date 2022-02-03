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Инфляция в Турции достигла 20-летнего максимума в почти 49%

Инфляция в Турции достигла 20-летнего максимума в почти 49%

Киев • УНН

 • 14139 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В четверг годовая инфляция в Турции составила почти 49%, достигнув 20-летнего максимума и еще более подорвав способность людей покупать даже основные вещи, такие как продукты питания, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

Детали

Турецкий статистический институт сообщил, что индекс потребительских цен вырос чуть более чем на 11% в январе по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно данным, годовой рост цен на продукты питания составил более 55%.

Уровень инфляции является самым высоким с апреля 2002 года в стране, что столкнулась с экономическими потрясениями и валютным кризисом, вызванным серией снижений процентных ставок.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил себя "врагом" высоких процентных ставок, настаивая на том, что они вызывают инфляцию — позиция, которая противоречит устойчивому экономическому мышлению.

Центральный банк Турции снизил ставки на 5 процентных пунктов с сентября до 14%, прежде чем приостановить их в январе.

На этой неделе Эрдоган пообещал, что его правительство "будет уменьшать спираль высокой инфляции с каждым месяцем" и полностью ликвидирует ее "через некоторое время".

Оппозиционные партии поставили под сомнение независимость Турецкого статистического института и опровергли его данные. Независимая группа исследования инфляции оценила фактическую годовую инфляцию в Турции на 114,87%.

На прошлой неделе Эрдоган сменил главу статистического института. Причина увольнения не была указана.

Добавим

Сегодня, 3 февраля, Украина заключила с Турцией соглашение о Зоне свободной торговли (ЗСТ). Документ подписали президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Эрдоган.

Теперь экспортеры обеих стран смогут свободно поставлять и покупать различные товары и продукты в Украине и Турции. ЗСТ предусматривает отмену пошлин, налогов и сборов, а также количественные ограничения во взаимной торговле в соответствии с международным договором.

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