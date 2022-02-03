Інфляція в Туреччині досягла 20-річного максимуму в майже 49%

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 41271 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 67579 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 80639 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 108914 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 117390 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 107144 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 128230 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 166522 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178520 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215320 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 96917 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 176891 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 240790 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 57544 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 45739 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 240855 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 176938 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 289461 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 409233 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 661552 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 2262 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 45739 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 97565 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 135202 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 160131 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Інфляція в Туреччині досягла 20-річного максимуму в майже 49%

Інфляція в Туреччині досягла 20-річного максимуму в майже 49%

Київ • УНН

 • 14143 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. У четвер річна інфляція в Туреччині склала майже 49%, досягнувши 20-річного максимуму та ще більше підірвавши здатність людей купувати навіть основні речі, такі як продукти харчування, передає УНН з посиланням на Anadolu.

Деталі

Турецький статистичний інститут повідомив, що індекс споживчих цін зріс трохи більш ніж на 11% у січні, порівняно з попереднім місяцем. Згідно з даними, річне зростання цін на продукти харчування склало понад 55%.

Рівень інфляції є найвищим із квітня 2002 року в країні, що зіткнулася з економічними потрясіннями та валютною кризою, спричиненою серією знижень відсоткових ставок.

Президент Реджеп Тайіп Ердоган оголосив себе "ворогом" високих відсоткових ставок, наполягаючи на тому, що вони викликають інфляцію — позиція, яка суперечить усталеному економічному мисленню.

Центральний банк Туреччини знизив ставки на 5 процентних пунктів із вересня до 14%, перш ніж призупинити їх у січні.

Цього тижня Ердоган пообіцяв, що його уряд "зменшуватиме спіраль високої інфляції з кожним місяцем" і повністю ліквідує її "через деякий час".

Опозиційні партії поставили під сумнів незалежність Турецького статистичного інституту та заперечили його дані. Незалежна група дослідження інфляції оцінила фактичну річну інфляцію в Туреччині на 114,87%.

Минулого тижня Ердоган змінив голову статистичного інституту. Причину зміни не було вказано.

Додамо

Сьогодні, 3 лютого, Україна уклала з Туреччиною угоду про Зону вільної торгівлі (ЗВТ). Документ підписали президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Тепер експортери обох країн зможуть вільно постачати та купувати різноманітні товари та продукти в Україні та Туреччині. ЗВТ передбачає скасування мит, податків і зборів, а також кількісні обмеження у взаємній торгівлі відповідно до міжнародного договору.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,554.90
Золото
$3,157.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.08
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.25
Ethereum
$1,870.33