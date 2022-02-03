Інфляція в Туреччині досягла 20-річного максимуму в майже 49%
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. У четвер річна інфляція в Туреччині склала майже 49%, досягнувши 20-річного максимуму та ще більше підірвавши здатність людей купувати навіть основні речі, такі як продукти харчування, передає УНН з посиланням на Anadolu.
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Турецький статистичний інститут повідомив, що індекс споживчих цін зріс трохи більш ніж на 11% у січні, порівняно з попереднім місяцем. Згідно з даними, річне зростання цін на продукти харчування склало понад 55%.
Рівень інфляції є найвищим із квітня 2002 року в країні, що зіткнулася з економічними потрясіннями та валютною кризою, спричиненою серією знижень відсоткових ставок.
Президент Реджеп Тайіп Ердоган оголосив себе "ворогом" високих відсоткових ставок, наполягаючи на тому, що вони викликають інфляцію — позиція, яка суперечить усталеному економічному мисленню.
Центральний банк Туреччини знизив ставки на 5 процентних пунктів із вересня до 14%, перш ніж призупинити їх у січні.
Цього тижня Ердоган пообіцяв, що його уряд "зменшуватиме спіраль високої інфляції з кожним місяцем" і повністю ліквідує її "через деякий час".
Опозиційні партії поставили під сумнів незалежність Турецького статистичного інституту та заперечили його дані. Незалежна група дослідження інфляції оцінила фактичну річну інфляцію в Туреччині на 114,87%.
Минулого тижня Ердоган змінив голову статистичного інституту. Причину зміни не було вказано.
Додамо
Сьогодні, 3 лютого, Україна уклала з Туреччиною угоду про Зону вільної торгівлі (ЗВТ). Документ підписали президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Ердоган.
Тепер експортери обох країн зможуть вільно постачати та купувати різноманітні товари та продукти в Україні та Туреччині. ЗВТ передбачає скасування мит, податків і зборів, а також кількісні обмеження у взаємній торгівлі відповідно до міжнародного договору.