Инфляция в апреле составила 8,8%

"Мы успокоили инфляцию на уровне 8,8% в апреле 2019", - сказал Кубов.



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Он добавил, что экономика прекратила падение в 2016 году, с тех пор совокупно выросла на 8,4%.



Как сообщал УНН, в марте базовая инфляция замедлилась до 7,6%.



Напомним, по данным Дорошенко, с начала года выросла покупательная способность пенсионеров.

