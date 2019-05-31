Инфляция в апреле составила 8,8%
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Уровень инфляции в апреле 2019 года остановился на отметке 8,8%. Об этом заявил министр экономического развития и торговли Степан Кубов во время часа вопросов к правительству, сообщает корреспондент УНН.
"Мы успокоили инфляцию на уровне 8,8% в апреле 2019", - сказал Кубов.
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Он добавил, что экономика прекратила падение в 2016 году, с тех пор совокупно выросла на 8,4%.
Как сообщал УНН, в марте базовая инфляция замедлилась до 7,6%.
Напомним, по данным Дорошенко, с начала года выросла покупательная способность пенсионеров.