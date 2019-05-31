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Інфляція у квітні становила 8,8%

Інфляція у квітні становила 8,8%

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Рівень інфляції у квітні 2019 року зупинився на позначці 8,8%. Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час години запитань до уряду, повідомляє корреспондент УНН.

"Ми вгамували інфляцію на рівні 8,8% у квітні 2019 року", - сказав Кубів.

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Він додав, що економіка припинила падіння у 2016, з того часу сукупно виросла на 8,4%.

Як повідомляв УНН, у березні базова інфляція сповільнилась до 7,6%.

Нагадаємо, за даними Дорошенка, з початку року зросла купівельна спроможність пенсіонерів.

Українські Національні Новини

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